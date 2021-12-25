Erzurumspor, Denizlispor'u puansız gönderdi

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altaş Denizlispor'u konuk etti.

Hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçı Furkan Aksuoğlu yönetti..

Müsabaka, 3-1'lik BB Erzurumspor üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekip 58. dakikada Darri ile öne geçti. Bu golden iki dakika sonra sahne alan Olanare skoru eşitledi.

64. dakikada Olanare bir kez daha fileleri havalandırdı ve durumu 2-1 yaptı. 79'da Oltan, maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Konuk ekipte Djedje, 41. dakikada arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla 36 puana ulaşan BB Erzurumspor maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

16 puanlı Altaş Denizlispor ise 18. basamakta kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 81 Rosheuvel), Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak (Dk. 75 Mücahit Albayrak), Estrela, Hasek, Novikovas, Shala (Dk. 46 Oltan Karakullukçu) Emircan Altıntaş (Dk. 88 Ahmet Canbaz), Olanare (Dk. 87 Alican Özfesli)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 66 Özer Özdemir), Hakan Çinemre, Leo, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar, Tusha (Dk. 59 Erdal Akdari), Mustafa Çeçenoğlu, Darri, Bünyamin Balat (Dk. 76 İlhan Depe)

Goller: Dk. 60 ve Dk. 64 Olanere, Dk. 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Darri, (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Olanere, Dk. 66 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Djedje (Altaş Denizlispor)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.