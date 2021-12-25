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Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

TIMETURK / SPOR / Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

TFF 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?

41 Dakika Önce
2021-12-25 11:02:02
Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

TFF 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?

Erzurumspor - Denizlispor mçaı bugün saat 13:30'da başlayacak.

Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Erzurumspor - Denizlispor maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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