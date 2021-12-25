Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

TFF 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?