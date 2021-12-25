Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE
TFF 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?
2021-12-25 11:02:02
TFF 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?
Erzurumspor - Denizlispor mçaı bugün saat 13:30'da başlayacak.
Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Erzurumspor - Denizlispor maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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