Erzurumspor - Boluspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
TFF 1.Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Boluspor'u misafir ediyor.
2021-11-20 09:56:54
TFF 1.Lig'de 13.hafta heyecanı ile devam ediyor. Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde Boluspor'u misafir ediyor.
Erzurumspor - Boluspor maçı 20 Kasım Cumartesi saat 13.30'da oynanacak.
Erzurumspor - Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor - Boluspor maçı beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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