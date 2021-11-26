Erzurum kayakçılığının temeli Haliç'ten atılmış

Ülkemizde ilk kez 1914 yılında, Haliç’te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında Erzurum’a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere Erzurum’da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir.

Ülkemizde kayak sporu son dönem popülerlik kazanmıştır. Ülke coğrafyasının müsaitliği ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş ve bu ilgide altyapı yatırımlarının hız kazanarak tesisleşmesine kadar gitmiştir.

Kayakçılık ülkemizde turizm anlamında önemli bir getiri sağlasa da tarihi çok da eski değil.....

Türkiye'deki tarihi boyutu

Türkiye Kayak Federasyonu TKF, kayak sporunun yönetim teşkilatı olan spor federasyonu. Özerkleşmiş federasyonlar statüsünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kayak Federasyonu'nun merkezi Ankara'da. Merkez ofisin yanısıra Erzurum, Kastamonu ve Bursa illerinde iktisadi işletmeleri bulunmakta.

Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Snowboard, Kayakla Atlama ve Biathlon spor dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Galatasaray liseliler öncü oldu

TKF'nin kurumsal sitesindeki bilgiye göre; Ülkemizde ilk kez 1914 yılında, Haliç'te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında Erzurum'a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek üzere Erzurum'da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir.

1 Ocak 1933 yılında Galatasaray Lisesinden bir grup öğretmen ilk kez Uludağ'da kayak yaparak bu sporun Türkiye'de öncülüğünü yapmıştır. 1933-1934 yılları arasında Bursa, Ankara ve Erzurum Halkevleri ile Muhafız Alayı kayak sporu ile özellikle ilgilenmişlerdir. 1934 yılından sonra karlı bölgelerdeki Halkevleri aracılığıyla kayak sporu yurt düzeyinde yayılmaya başlamıştır. 1939 yılında kuruluş hazırlıkları tamamlanarak “Dağcılık ve Kış Sporları””adı altında örgütlenmiş olan federasyonumuz, ilk kurulan federasyonlardan biri olma vasfını da taşımaktadır.

Kayak bölükleri kuruldu

Cumhuriyet döneminde askeri amaçlı olarak ülkemizde faaliyet gösteren kayak sporu için 1927 yılında Eğridir Dağcılık Talimgahında kayak bölükleri oluşturuldu. 1930'lara kadar bu şekilde devam eden kayak sporunun ilk sivilleşmesi 1930 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ziraat Yüksek mektebinde Alman Beden Eğitimi Öğretmeni Ridel'in öncülüğünde malzemeler okullarca sağlanarak faaliyete başlandı. 1933 yılında İstanbul Galatasaray Lisesinde görevli bir grup Uludağ'a giderek kayak yapmaya başladı. Aynı tarihlerde Bursa Halkevi Uludağ'da, Ankara Halkevi Elmadağ'da ve Erzurum Halkevi Palandöken'de kayak faaliyetlerine başladı.

Olimpiyatlar gündeme geldi

1936 yılına gelindiğinde Türk ekibinin de Olimpiyatlara katılması gündeme geldi. Alman Öğretmen Herr Ridel'in öncülüğünde önce Ankara Elmadağ ve Ayaş beldesinde çalışmalar başladı. Türk Spor Kurumu nezdinde yapılan girişimler neticesinde, Türk Milli Takımı Almanya'nın Garmisch Parten Kirschen kış sporları merkezinde düzenlenen kış olimpiyat oyunlarına katıldı.

Federasyon çalışmaları

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde “Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu “olarak 1936 yılında ilk resmi hüviyetini kazandı. 1968 yılında Dağcılık birlikte yer alan kayak, sonrasında Türkiye Kayak Federasyonu adını aldı ve çalışmalarını sürdürdü.

Daha sonra 1986 yılında Türkiye Buz Pateni ve Kış Sporları Federasyonu adı altında faaliyetine devam etti, 1990 yılında da tekrar Türkiye Kayak Federasyonu olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.