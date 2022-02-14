DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muhsin Yazıcıoğlu davasında FETÖ itirafçısının 'Tereyağından kıl çeker gibi hallettik' ifadesi
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evleniyor mu? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ne zaman evleniyor? Demet Özdemir, Oğuzhan Koç evlenme teklifi nasıl?
Avrupa Merkez Bankası: Yüksek enflasyon sürecek
Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı
Ballı Medovik Tarifi: Ballı Medovik Nasıl Yapılır? Malzemeleri nelerdir?
ABD Kiev'deki elçiliği geçici olarak Lviv'e taşıdı
Beyaz Melek oyuncuları kimler? Beyaz Melek konusu nedir?
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı
Baba evde parçalanmış, oğlu ise donmuş halde ölü bulundu
Maç yayınları için 14 firma teklif sundu
Sağlıklı gelecek için 'yeşil yarış'
Bin Zayid’den Türkiye açıklaması
Zelenskiy, 16 Şubat'ı resmi tatil ilan etti!
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sivasspor - Beşiktaş hakemleri ve ilk 11'i
26 güzergahta 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kuruldu

TIMETURK / SPOR / Ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili flaş açıklama

Ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili flaş açıklama

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçının, yeniden oynanmasına karar verdi.

2 Saat Önce
2022-02-14 21:07:20
Ertelenen Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili flaş açıklama

FIFA Disiplin Komitesi'nden yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmenin ardından maçın tekrar edilmesine karar verildiği, tarihinin ve oynanacağı stadın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle, Arjantinli futbolcular Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso ve Cristian Romero, FIFA organizasyonlarından ikişer maç men edildi.

Taraflar, sorumluluklarını yerine getirmede eksiklik gösterdiği gerekçesiyle para cezalarına da çarptırıldı.

thumbs_b_c_c7324ca1e8f2cdbf64c05ddd63bde360

Güvenlik ve kamu düzenine karşı yapılan ihlaller sebebiyle Brezilya Futbol Federasyonuna 500 bin İsviçre frangı, maça hazırlık ve katılım aşamasında güvenlik ve kamu düzenine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonuna 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi. Maçın yarıda kalarak ertelenmesi nedeniyle her iki futbol federasyonuna, ayrıca 50 bin İsviçre frangı para cezası kesildi.

Arjantin karara itiraz edecek

FIFA'nın kararını değerlendiren Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Fabian Tapia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFA Başkanı olarak, FIFA'nın Brezilya ile oynanan eleme maçına ilişkin kararına gerekli tüm çabayı göstererek itiraz edeceğime söz veriyorum. Önceliğimiz, her zaman Arjantin Milli Takımı'dır." ifadelerini kullandı.

Sao Paulo kentinde 5 Eylül 2021 tarihinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli futbolcular Buendia, Martinez, Lo Celso ve Romero'nun, maç öncesindeki 14 gün içinde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda yanıltıcı bilgiler vererek yasaları çiğnediğini belirtmişti.

O dönem, Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyordu. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş