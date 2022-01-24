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Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal Milli takımla anlaştı mı?

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi sonrası görev yaptığı Antalyaspor'da yolların ayrıldığı Yanal'a önemli bir teklifin geldiği iddia edildi. 4 aydır boşta olan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

11 Dakika Önce
2022-01-24 17:04:38
Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal Milli takımla anlaştı mı?

Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından hiçbir takımla anlaşamayan Ersun Yanal hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

60 yaşındaki teknik direktörün, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Ersun Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için geçiyor.

Kosovan Footy tarafından yapılan haberde; Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı için ismi geçen teknik adamlardan biri olduğu yazıldı. .

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