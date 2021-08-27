Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında?

Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında? Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. 21 yaşında olan genç yetenek 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladığı kariyerine Beşiktaş'ta devam ediyor. İşte Ersin Destanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...