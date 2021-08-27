Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında?
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında? Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. 21 yaşında olan genç yetenek 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladığı kariyerine Beşiktaş'ta devam ediyor. İşte Ersin Destanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...
2021-08-27 17:56:06
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında? Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. 21 yaşında olan genç yetenek 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladığı kariyerine Beşiktaş'ta devam ediyor. İşte Ersin Destanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...
Ersin Destanoğlu kimdir?
Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta kaleci pozisyonunda oynuyor.
1,95 cm boyunda olan Ersin Destanoğlu, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.
2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu,[2] Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.
Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 milli takımlarında toplam 19 maçta forması giydi.
Kulüp takım başarıları
Beşiktaş 2 Kupa: Süper Lig, Türkiye Kupası
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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