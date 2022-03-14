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TIMETURK / SPOR / Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor

Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş'ın yıldız kalecesi Ersin Destanoğlu için Lyon takımı Türkiye'ye geliyor.

1 Saat Önce
2022-03-14 10:58:56
Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Siyah-beyazlıların son dönemde ismi pek çok kulüple anılan kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da dev mücadelede gözler üzerinde olacak.

21 yaşındaki file bekçisi için Fransa'nın Lyon ekibinin scoutlarının tribünde olacağı ifade edildi.

İsmi sezon başında da Nice ve Lyon'la anılan Ersin, ,ligde 25 maçta görev alırken 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. .

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