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TIMETURK / SPOR / Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Trabzonspor'un 3-0 galip geldiği Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

1 Saat Önce
2021-11-22 23:32:02
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı ve Süper Lig şampiyonluk yarışını yorumladı.

"TRABZONSPOR SAHADA FUTBOL KAVGASI VERİYOR"

Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş tarihleriyle yaşıyor. Derbiyi izledik. Heyecan vardı. Ancak futbol anlamında tatmin etmedi. Beşiktaş'ı izledim. Fiyasko. Trabzonspor gidiyor. Trabzonspor gol yerken rahat yiyordu. Bu sene gol yerken rahat yemiyordu. Gol yememek için kafayı gözü koyuyorlar. Geçen yıllarda bunu yapmıyorlardı. Geçen yıllarda çok rahat gol yiyorlardı. Şu anda futbol kavgası yapıyorlar. Defansa çok adamla geliyorlar. Trabzonspor'un en büyük özelliği bu. Trabzonspor akıllı futbol oynuyor ayrıca.

"Lig pasta gibi ikiye bölündü. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler. Eğer dış dış güçler olmazsa, Trabzonspor'u aşağa çekmek istemezlerse Trabzonspor farkı açar diye düşünüyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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