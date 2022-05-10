Erling Haaland hangi takıma transfer oldu? Haaland Manchester City'e mi gitti? Haaland ne kadara transfer oldu? Manchester City Haaland'a kaç milyon euro ödedi?

Haaland Manchester City'e mi gitti? Erling Haaland hangi takıma transfer oldu? Haaland ne kadara transfer oldu? Manchester City Haaland'a kaç milyon euro ödedi? Yılın transferi gerçekleşti. Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland Manchester City'e transfer oldu. Manchester City ile Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Haaland Manchester City'e mi gitti? Erling Haaland hangi takıma transfer oldu? Haaland ne kadara transfer oldu? Manchester City Haaland'a kaç milyon euro ödedi? Yılın transferi gerçekleşti. Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland Manchester City'e transfer oldu. Manchester City ile Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

2022'nin merakla bekenen transferi gerçekleşti. Manchester City bir süredir Haaland'ı transfer etmek için kulübü Borussia Dortmund ile görüşme yapıyordu. Beklenen gelişme duyuruldu.

Haaland Manchester City'e mi gitti?

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Norveçli santrfor Erling Haaland'ın transferi için kulübü Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

Haaland ne kadara transfer oldu?

Haaland'a ne kadartransfer ücreti verileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Manchester City'nin Haaland'ın 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Manchester City Haaland'a kaç milyon euro ödedi?

Manchester City Kulübü, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Norveçli oyuncu için ödenecek rakama dair henüz taraflardan resmi açıklama gelmedi.

Haaland kimdir?

Erling Braut Håland 21 Temmuz 2000 yıında İngiltere'nin Leeds kentinde dünyaya geldi. Santrafor mevkisinde oynayan Norveçli futbolcu Norveç millî takımı formasını da giymiştir. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Haland İngiliz takımı Manchester City ile anlaştı.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

İngiliz pasaportu da olmasına rağmen Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.