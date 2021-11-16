Erkek olduğu iddia edilen İranlı kaleci Zohreh’ten ilk açıklama

Ürdün ile İran arasında oynanan kadınlar futbol maçında İran'ın kalesini koruyan Zohreh Koudaei, Ürdün’ün ‘erkek kaleci’ iddialarıyla ilgili, “Ben bir kadınım, bu yapılan zorbalık. Dava açacağım” dedi.