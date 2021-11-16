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TIMETURK / SPOR / Erkek olduğu iddia edilen İranlı kaleci Zohreh’ten ilk açıklama

Erkek olduğu iddia edilen İranlı kaleci Zohreh’ten ilk açıklama

Ürdün ile İran arasında oynanan kadınlar futbol maçında İran'ın kalesini koruyan Zohreh Koudaei, Ürdün’ün ‘erkek kaleci’ iddialarıyla ilgili, “Ben bir kadınım, bu yapılan zorbalık. Dava açacağım” dedi.

2 Saat Önce
2021-11-16 16:01:57
Erkek olduğu iddia edilen İranlı kaleci Zohreh’ten ilk açıklama

Ürdün Futbol Federasyonu'nun erkek olduğunu iddia ettiği İran Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'den açıklama geldi.

Koudaei, "Ben bir kadınım. Ürdün'ün bana yaptığı zorbalıktır. Dava açacağım" dedi.

25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Zohrer Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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