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Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2 Saat Önce
2022-06-28 00:18:56
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı. İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti. AA

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