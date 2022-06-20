Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı, Tablo 16'da Gürcistan, Tablo 8'de İtalya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ukrayna'ya mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde Fransa ile karşılaştı. Milli takım, bronz madalya maçında Fransa'yı 45-39 yenerek tarihi bir başarı elde etti.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü Erkek Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı yürekten kutluyorum. Tarihte ilk kez madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."