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Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

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23.05.2021 13:55:22
Erkek Kata Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci gününde Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, rakibine üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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