Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, kaptan Doğuş Balbay ve Buğrahan Tuncer açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, "İnanılmazı başardık, çok gururluyuz. Türk halkına armağan ediyorum. Bu maçı izleyen herkes bizim bir kez daha şampiyon olmamızı bekliyordu. Çocuklar tarih yazdılar. Üst üste 2 kez şampiyon olmak ve inanılmaz 2 maç. Gerçekten çok mutluyuz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor günler geçirdik ama biz hiçbir zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmadık. Anadolu Efes olarak hep dik durduk. Bugünlere gelmek için ailece hep bugünleri düşündük. Bizim kötü giden sezonu çevireceğimizi zaten hep biliyorduk. Onların da güvenine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ve Anadolu Efes Kulübü'ne çok büyük bir armağan getirdik" dedi.

"İNŞALLAH EYLÜL AYINDA DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ MİLLİ TAKIMIMIZLA"

Ergin Ataman, milli takım ile ilgili yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi: "Önemli bir misyon daha var. Kaldı Avrupa şampiyonluğu Türk milli takımı ile. İnşallah onu da yapacağız. Türk halkı buna inansın. Burayı tamamladık biraz dinlenelim, Play-Off'ları oynayalım, biraz tatil yapalım inşallah eylül ayında da Avrupa şampiyonu olacağız milli takımımızla.

DOĞUŞ BALBAY: İMKANSIZI BAŞARDIK

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay, "Gerçekten hiç kolay bir yol olmadı bizim için. Sezon başında da biraz istikrarsız başladık, sakatlar, aldığımız kötü mağlubiyetler. Belki herkes bizim takımımızdan şüphe etti acaba tekrar olabilecek mi diye ama yöneticilerimizden tutun, koçlarımız, sağlık ekibimiz inanılmaz bir iş çıkardı ve şubat ayında kendimizi bulduk. O andan itibaren inanılmaz bir performans gösterdik. Final Four'da inanılmaz maçlar oynadık. Olympiakos en formda ekiplerden, Madrid zaten Barcelona'yı yenip geldi finale. İmkansızı başardık bence çok önemli. Bütün takım arkadaşlarımla herkesle gurur duyuyorum. Harika bir iş başardık. Kupa ülkemize hayırlı olsun. 2 sene üst üste bizim için de çok büyük bir gurur. Bryant zaten takımın ikinci kaptanlığını yapıyor. Bu sezon da inanılmaz işler başardı. Ben maalesef sakatlığımdan dolayı çok fazla fiziksel olarak yanında olamasam da takımın mental ve duygusal kısmanda takımla birlikte hareket ettim. Onlar sahada inanılmaz performans gösterdi. Bryant bugün kupayı kaldıracak tek isimdi ondan hiçbir şüphemiz yok. Nitekim de kaldırdı, çok mutluyum takımım adına. Önemli olan da aldığımız şampiyonluk" diye konuştu.

BUĞRAHAN TUNCER: TARİHİN AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ KADROLARINDAN BİRİYİZ

Anadolu Efesli oyuncu Buğrahan Tuncer ise "Çok fazla diyecek bir şey yok. Hoca maç sonu 3 işaretleri yapıyordu. Belki seneyi de gözüne kestirdi. İnanılmaz bir kadro, inanılmaz karakterlerden oluşuyoruz. Yaklaşık 4'üncü yılımızın sonu bu. 1 sene pandemi dışında 3 sene final oynadık, 2'sini kazandık. Tarihin Avrupa'daki en önemli kadrolarından biriyiz.

"BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Buğrahan Tuncer, yaş ortalaması giderek artan bur takım olduklarını sözlerine ekleyerek, "Seneye tabii ki değişikliklerimiz olacak. Teknik heyet ve yönetimin vereceği bir karar ama bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. DHA .