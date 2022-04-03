Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor, Ergene Velimeşespor'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-03 12:34:28
TFF 2.Lig'de lider Sakaryaspor, Ergene Velimeşespor'a konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı TV 264 ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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