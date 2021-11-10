Ergene Velimeşespor - Diyarbekirspor maçını canlı seyret!
Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor kendi seyircisi önünde Diyarbekirspor'u ağırlıyor.
2021-11-10 09:28:19
Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor kendi seyircisi önünde Diyarbekirspor'u misafir ediyor.
ERGENE VELİŞMESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, ligin 12. Haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 13:00'da başlayacak. 14 puanla 11. Sırada yer alan Diyar, 10 puanla 17. Sırada olan Velimeşespor ile kozlarını paylaşacak.
ERGENE VELİŞMESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
ERGENE VELİŞMESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün ki Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor karşılaşmasını ulusal ve yerel hiçbir kanal yayınlamamaktadır. Mücadelenin önemli anları sitemizde yer alacaktır
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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