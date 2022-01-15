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Erganispor-Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralı
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TIMETURK / SPOR / Erganispor-Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralı

Erganispor-Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralı

Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesini veren Erganispor ile Licespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

55 Dakika Önce
2022-01-15 22:27:05
Erganispor-Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralı

Olaylada her iki takımdan yaralanan 10 futbolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Erganispor ile Licespor maçının 48'inci dakikasında iki futbolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Hakemin maçı tatil etmesiyle diğer futbolcularda kavgaya dahil oldu. Saha bir anda karıştı. Yöneticilerinde müdahil olduğu kavgayı polis güçlükle sonlandırdı. Kavgada iki takımdan 10 futbolcu yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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