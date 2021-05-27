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Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Altay'ı tebrik etti.

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27.05.2021 00:55:41
Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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