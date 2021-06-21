Erdoğan'dan Filenin Efelerine tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan filenin efelerini tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan filenin efelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından CEV Avrupa Altın Ligi'nde iki kez üst üste şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, paylaştığı mesajında "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.