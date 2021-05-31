Erdoğan’dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.