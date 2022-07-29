Enzo Diaz kimdir? Enzo Diaz boyu kaç? Enzo Diaz hangi takımda?

Beşiktaş’a transfer edilmek istenen futbolcu Enzo Diaz’ın özellikleri araştırılıyor. Enzo Diaz kaç yaşında? Enzo Diaz hangi takımlarda oynadı? Enzo Diaz’ın boyu kaç? Enzo Diaz kaç yaşında? İşte detaylar…

Beşiktaş, sol bekinde oynayan Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderdikten sonra boşalan alanı dolduracak isim arayışında. Beşiktaş'ın kapısını çaldığı futbolcu ise Enzo Diaz oldu.

Rıdvan Yılmaz sonrasında birçok ismin gündeme geldiği Beşiktaş'ta flaş bir oyuncu için teklif yapıldı. Arjantin'de Talleres formasını giyen 26 yaşındaki yıldız Enzo Diaz için atağa geçildi

Beşiktaşlı ekip, Enzo Diaz'ın menajeri ile sözleşme detayları hakkında toplantıları devam ettiriyor.

Geçtiğimiz sezon 28 maçta sahaya çıkan Enzo Diaz'ın özellikleri merak ediliyor.

Enzo Diaz'ın özellikleri nelerdir?

Enzo Diaz'ın tam adı: Enzo Hernán Díaz

Enzo Diaz'ın boyu: 1,75 m

Enzo Diaz'ın yaşı: 7 Aralık 1995 (26 yaşında)

Doğum yeri: Arjantin