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Enner Valencia maçın adamı seçildi: Sakatlanması taraftarları üzdü

2021 Kupa Amerika B Grubu son maçında Brezilya evinde Ekvador ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin oyuncusu olan Ekvador'lu Enner Valencia, maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Enner Valencia sakatlandı mı ? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
28.06.2021 12:20:45
Enner Valencia maçın adamı seçildi: Sakatlanması taraftarları üzdü

Kupa Amerika'da kıyasıya rekabet sürüyor. Geçtiğimiz gün 2021 Kupa Amerika B Grubu son maçında Brezilya evinde Ekvador ile karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlik ile sonuçlanan maçta Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia maçı adamı seçildi. Ekvador'un golü ise Valencia'nın asisti ile Angel Mena'dan geldi.

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İki ülke de turladı

Karşı karşıya gelen iki ekip, liderlik için kozlarını paylaşırken maçın sonucunun ardından Brezilya grup B'yi lider bitirirken, Ekvador ise 2. olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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