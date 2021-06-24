Engin Verel kimdir? Engin Verel nereli kaç yaşında? Engin Verel hayatı ve biyografisi

Engin Verel kimdir? Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde bir isim daha aday olduğunu açıkladı. Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt ile birlikte Engin Verel de başkanlığa aday olduğunu sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da Engin Verel'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Engin Verel kimdir? Engin Verel nereli kaç yaşında? Engin Verel Fenerbahçe taraftarlarının yakınan tanıdığı bir isim. Engin Verel Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşamış bir futbolcudur. İşte Engin Verel'in hayatı ve biyografisi...

Engin Verel kimdir? Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde bir isim daha aday olduğunu açıkladı. Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt ile birlikte Engin Verel de başkanlığa aday olduğunu sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da Engin Verel'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Engin Verel kimdir? Engin Verel nereli kaç yaşında? Engin Verel Fenerbahçe taraftarlarının yakınan tanıdığı bir isim. Engin Verel Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşamış bir futbolcudur. İşte Engin Verel'in hayatı ve biyografisi...

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında yarışacak kişi sayısı 3'e yükseldi. Son olarak Engin Verel başkanlık yarışında ben de varım dedi ve adaylığını açıkladı. Verel açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Fenerbahçe'de 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede başkan olmak için Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt ile birlikte Engin Verel'de yarışacak. Fenerbahçeli taraftarlar Engin Verel'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Engin Verel kimdir? Engin Verel nereli kaç yaşında?

ENGİN VEREL KİMDİR?

Engin Verel eski bir futbolcudur. Engin Verel Fenerbahçe'de forma giymiş ve kulüpte 2 şampiyonluk yaşamıştır. Engin Verel 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede Fenerbahçe başkanlığına aday olmuştur.

Engin Verel, Twitter'dan başkan adaylığını böyle duyurdu.

Engin Verel 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da doğmutur. Engin Verel futbola Davutpaşa'da başladı.

Engin Verel 1973'te Galatasaray'da forma giymiştir.

Galatasaray macerasının ardından Engin Verel 1975'te Fenerbahçe'ye geçti.

Engin Verel Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Engin Verel Avrupa'da fırtına gibi esti

Engin Verel 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur.

Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi.

Türkiye'ye döndükten sonra yeniden sarı lacivertli formayı giydi

Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

34 kez milli formayı giydi

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir.

Engin Verel, eski sinema oyuncusu Bahar Erdeniz ile evlidir. Can Verel adında bir oğulları vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.