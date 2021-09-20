Engin Fırat kimdir? Kenya Teknik direktörü Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı? Engin Fırat nereli kaç yaşında? Kenya Milli Takım teknik direktörlüğüne Türk teknik adam Engin Fırat getirildi. Son olarak Moldova Milli Takımı'nın teknik patronluğunu yapan Engin Fırat düzenlenen basın toplantısı ile Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. Katar 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele veren Kenya'da Engin Fırat ile yeni bir dönem başlamış oldu. Türkiye'de adını çok sık duymadığımı Engin Fırat'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Engin Fırat'ın hayatı ve biyografisi...

Engin Fırat kimdir? Kenya Teknik direktörü Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı? Engin Fırat nereli kaç yaşında? Kenya Milli Takım teknik direktörlüğüne Türk teknik adam Engin Fırat getirildi. Son olarak Moldova Milli Takımı'nın teknik patronluğunu yapan Engin Fırat düzenlenen basın toplantısı ile Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. Katar 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele veren Kenya'da Engin Fırat ile yeni bir dönem başlamış oldu. Türkiye'de adını çok sık duymadığımı Engin Fırat'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Engin Fırat'ın hayatı ve biyografisi...

Kenya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine Türk teknik adam Engin Fırat getirildi. Nairobi'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan Engin Fırat'ın 2022 Dünya Kupası yolunda Kenya'nın başında olacağı belirtildi. Kenya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Profesyonelliği etkili oldu. Türkiye'nin en iyilerinden biri ve 2022 Dünya Kupası maceramızda onunla çalışmak istiyoruz" denildi. Teknik adamlık kariyeri oldukça güçlü olan Engin Fırat Werner Lorant'ın yardımcısı olarak 2002'de Fenerbahçe'de ve 2005-06'da Sivasspor 'da görev aldı. Engin Fırat son olarak Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini yürütmüştü.

Engin Fırat kimdir?

Engin Fırat 11 Haziran 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Engn Fırat Türk teknik direkör.

51 yaşında olan Engin Fırat Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görev almaya başladı.

Engin Fırat 10 yaşında futbola başladı. Oyuncu olarak emekli olduktan sonra başarılı bir koçluk kariyerine başladı.

Hrubesch Samsunspor'dan ayrılınca, Engin Fırat'ın devam etmesi gündemde değildi, fakat yeni gelen Çekoslovak antrenör Joseph Jarabinsky, kendisini yardımcı antrenörü olarak istedi. Böylece Fırat Avrupa'nın en genç profesyonel futbol antrenörü oldu. İşte Engin Fırat'ın antrenörlük kariyerinin detayları...

Samsunspor

Türk futbol eğitmeni Engin Fırat, profesyonel futbol antrenörlüğü hayatına Alman futbolcu Horst Hrubesch'in asistanı olarak 1997 senesinde, 1. lig takımı olan Samsunspor ile başladı. O zaman 27 yaşındaydı. Kısa zamanda profesyonel futbol dünyasında, takımı ve futbolcuları arasında büyük takdir topladı ve kendini bu camiada kanıtladı. Sezon sonunda Samsunspor ligi 5. olarak tamamladı.

Antalyaspor

Horst Hrubesch ve Engin Fırat Antalyaspor'a geçti. Antalyaspor ligi 6. olarak bitirdi. En iyi puan ve sırayı Antalyaspor bu dönemde aldı.

Eintracht Frankfurt

2000-2002 yılları arasında Engin Fırat, Almanya liginde geleneksel takımlardan olan Eintracht Frankfurt da teknik direktör olan Martin Andermatt'ın altında asistanlık grubuna katıldı. Bu dönemde Bayern München takımından sonra, Almanya'nın en iyi futbol eğitmenlik sistemi oluştu.

Fenerbahçe

2002-2003 yılları arasında Türkiye'nin büyük takımlarından olan Fenerbahçe kulübünde Werner Lorant'ın yardımcısı olarak göreve başladı. Kötü bir sezon geçiren ikili ligi lider Beşiktaş'ın 33 puan arkasında 6. olarak bitirdi. Bu sezonda ezeli rakibi olan Galatasaray'ı 6-0 yendiler.

LR Ahlen

Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ikinci yarıda Almanya 2. Liginde düşmekte olan LR Ahlen den teklif alındı, Lorant Engin Fırat'ı yine yardımcı antrenörü olarak yanına aldı. LR Ahlen ikinci yarıyı 5. olarak bitirdi ve ligden düşmekten kurtuldu. İkinci yarı döneminde Engin Fırat 3 maç boyunca teknik direktörlük yaptı ve Mustafa Denizli den sonra, tek Türk antrenör olarak Almanya liginde tarihe geçti.

FC Incheon United

2004 yılında yeni kurulmuş olan 1. Lig Güney Kore takımı FC Incheon United'a geçti. Kamptan sonra Fırat ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrıldı.

Sivasspor

2005-2006 yılları Türkiye 1. ligine yeni çıkmış olan Sivasspor'da göreve başladı. Ligin en ilgi çeken takımı oldular ve hemen 8.sıraya yükseldiler. Bu dönemde Cumhuriyet kupasını da kazandılar.

Saipa FC

2006-2007 yılında İran 1. Liginde olan Saipa FC de göreve başladı. 3ay sonra takım ligde 1.olmasına rağmen Lorant istifa etti. Engin Fırat'a onun yerine geçmesi teklifinde bulunuldu.Fırat kısa zamanda profesyonel ve teknik çalışmalarıyla takım yöneticilerinin gözüne girmişti. Fakat Fırat bu teklifi kabul etmedi ve Lorant'a olan bağlılığını bozmadı. Saipa FC sezon sonunda büyük bir sürprizle İran şampiyonu oldu.

Kayseri Erciyesspor

Kısa bir süre sonra Lorant ve Fırat Türkiye 1. liginde olan Kayseri Erciyesspor'da göreve başladı. Bu ikili döneminde 30 sene sonra bir kupa maçında Galatasaray ilk kez mağlup edildi. Bu başarıyla UEFA Kupasına katılma hakkı kazandı. Sezon ortasında bütün yönetim kurulu istifa edince, ikili de görevlerini bıraktılar.

İran millî takımı

Mart 2008 de, İran millî takımının antrenörü olan Ali Daei, Engin Fırat'ı yardımcısı olarak göreve aldı. İran emin bir şekilde Asya grubunda 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinin son dönemine katılma hakkını kazandı. Engin Fırat'ın düzgün, başarılı çalışması ve futbolcular arasında sevilip sayılması kısa zamanda yeni teklifler almasına yol açtı.

FC Sepahan

Ali Daei ve yöneticilerle konuşup anlaştıktan sonra, 1. Lig'de 2. olan ve ACL Finalisti İsfahan şehrinin FC Sepahan takımına teknik direktör olarak imza attı.

Saipa

2010 da Saipa Kulübü yönetim kurulu kararıyla Engin Fırat'ı Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Gostaresh Foolad FC

Ağustos 2011'de Gostaresh Foolad FC'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Saipa'ya tekrar dönüş

2013'te İran'ın Süper Lig takımlarından Saipa Tahran'ın başına geçti. Bu sürede İran'ın en başarılı yabancı Teknik Direktörü olarak ön plana çıktı.

Daha sonraki kariyeri

Fırat, 2014 yılı Kasım ayında, Galatasaray'dan antrenörlük teklifi aldı. Fırat, Baş Antrenör Cesare Prandelli ile çalışmayı reddetti.[1] Aynı zamanda, Bosna-Hersek'teki gazeteler Fırat'ın Bosna millî takımın yeni Baş Antrenörü olarak en iyi aday olduğunu yazdı.

Fırat, Haziran 2015'te sürpriz bir hamle yaptı ve geçtiğimiz yıl UEFA Kupası'na katılan Kardemir Karabükspor'tan kulübün sportif direktörü olarak teklif aldı. Karabükspor, Süper Lige terfi etti.[3]

Fırat, 2016 yılında TÜFAD Avrupa Başkan Yardımcılığına seçildi.

Moldova

28 Ekim 2019'da Fırat, Moldova millî futbol takımının yeni teknik direktörü olarak atandı.[5] 31 Aralık 2020'de görevi bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.