DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail basını: Mossad Türkiye'de İsraillilere yönelik 12 saldırının önlenmesine yardım etti
Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları
Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor: Anlaşmalar imzalanacak!
Kadir Topbaş, kabri başında anıldı
Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi
Kızılay ile “engelleri aşan gençler”
Vanlı gençlerin üniversite hayali belediyenin kursuyla gerçeğe dönüşüyor
Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde
Türkiye'deki radyo yayıncılığının öncüsü TRT Radyo, 95 yıllık tarihi serüvenin canlı tanığı
SGK'dan kadın işverene 320 euro hibe desteği
'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Maske Kimsin Sen? bütün maskeler | Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek, Kuzgun kim? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?
Dolmabahçe'de 3 saatlik sürpriz görüşme
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri
Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

TIMETURK / SPOR / Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi

Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 mağlup ederken milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 golü takımına yetmedi.

31 Dakika Önce
2022-02-13 11:05:49
Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe'yi 4-3 yendi.

Şampiyonlar Ligi potasında kalmak isteyen Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından Angel Correa (Dk. 20) ve Matheus Cunha'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti.

Getafe Borja Mayoral ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, Enes Ünal'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı.

Atletico, ilk yarının uzatmalarında Correa (Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Getafe skoru korumaya çalışırken, Atletico Madrid ise ataklarıyla galibiyeti aradı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Felipe Augusto kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım 89. dakikada Mario Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.

Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan milli futbolcu Enes Ünal, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

Nefes kesen maçı kazanan Atletico Madrid puanını 39'a yükseltirken, attığı 3 gole rağmen kaybeden Getafe 25 puanda kaldı.

La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş