Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Getafe'yi 4-3 mağlup ederken milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 golü takımına yetmedi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid sahasında milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe'yi 4-3 yendi.

Şampiyonlar Ligi potasında kalmak isteyen Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 9. dakikada Luis Suarez'in kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından Angel Correa (Dk. 20) ve Matheus Cunha'nın (Dk. 27) golleriyle 2-0 öne geçti.

Getafe Borja Mayoral ile 30. dakikada farkı 1'e indirirken, Enes Ünal'ın 37. ve 42. dakikalarda penaltılardan attığı gollerle skoru 3-2'ye taşıdı.

Atletico, ilk yarının uzatmalarında Correa (Dk. 45+4) ile skora tekrar eşitliği getirirken, takımlar soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Getafe skoru korumaya çalışırken, Atletico Madrid ise ataklarıyla galibiyeti aradı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Felipe Augusto kırmızı kart görerek Atletico Madrid'i sahada 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım 89. dakikada Mario Hermoso'nun attığı golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Getafe'ye ara transfer dönemde Celta Vigo'dan kiralık gelen Okay Yokuşlu, hafif bir sakatlık geçiren Enes Ünal'ın yerine 55. dakikada oyuna girerek, Getafe formasıyla ilk maçına çıktı.

Diğer yandan Getafe'nin bu sezon gol kralı olan milli futbolcu Enes Ünal, son iki haftadır 2'şer gol atarak toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

Nefes kesen maçı kazanan Atletico Madrid puanını 39'a yükseltirken, attığı 3 gole rağmen kaybeden Getafe 25 puanda kaldı.

La Liga'da bir maç eksiği olan Atletico Madrid 39 puanla 4. sırada bulunurken, Getafe ise 25 puanla 15'inci sırada yer aldı. .