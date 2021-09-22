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En çok kazanan listesinde Ronaldo 1 numara

TIMETURK / SPOR / En çok kazanan listesinde Ronaldo 1 numara

En çok kazanan listesinde Ronaldo 1 numara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

1 Saat Önce
2021-09-22 15:30:55
En çok kazanan listesinde Ronaldo 1 numara

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar)

1 Cristiano Ronaldo -Manchester United -125 milyon

2 Lionel Messi –PSG -110 milyon

3 Neymar – PSG - 95 milyon

4 Kylian Mbappe -PSG -43 milyon

5 Muhammed Salah- Liverpool -41 milyon

6 Robert Lewandowski- Bayern Münih- 35 milyon

7 Andres Iniesta- Vissel Kobe -35 milyon

8 Paul Pogba -Manchester United -34 milyon

9 Gareth Bale - Real Madrid -32 milyon

10 Eden Hazard -Real Madrid -29 milyon

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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