Fenerbahçe 2022-2023 Süper Lig sezonuna yeni teknik direktör ve yeni oyuncularla girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan Emre Mor'u resmen istedi. Taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası Emre Mor Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Emre Mor Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Emre Mor Fenerbahçe'ye mi gelecek? Fenerbahçe Emre Mor'u transfer mi etti? soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Fenerbahçe 2022-2023 Süper Lig sezonuna yeni teknik direktör ve yeni oyuncularla girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Taraftarları heyecanlandıran gelişme sonrası Emre Mor Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Emre Mor Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Emre Mor Fenerbahçe'ye mi gelecek? Fenerbahçe Emre Mor'u transfer mi etti? soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Fenerbahçe Süper Lig'de son haftalarda iyi bir performans gösteren Karagümrük forması giyen Emre Mor'a talip oldu. Taraftarlar yeni sezonda mutlak başarı isterken yönetim ise şimdiden kolları sıvadı. Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi ve Emre Mor'u resmen istedi. Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinde ısrarlı olduğu öğrenilen Ali Koç'un transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Emre Mor Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Karagümrük Başkanı Hurma'nın transfere olumlu yaklaştığı da gelen bilgiler arasında. Genç oyuncunın transferi henüz tamamlanmış değil. Taraflara arasında görüşmelerin ilerleyen günlerde de süreceği tahmin ediliyor. Fatih Karagümrük'ün dün yollarını ayırdığı Volkan Demirel, Süper Lig'in ikinci yarısında 5 gol ve 3 asistle toplam 8 gole katkıda bulunan yıldız oyuncu için "Emre Mor, son zamanlarda milli takım forması giymeyi hak eden bir futbolcudur. İlk 11'de başlasa değişiklikle de girse, skora katkı yapabileceğini düşündüğüm bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

Karagümrük'e Ozan Tufan ve 2 milyon euro teklif

Emre Mor'un transferi için Karagümrük'e Ozan Tufan artı 2 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile takas meselesini çözmek için bir araya geleceği ve anlaşma sağlanması durumunda Ozan'ın Karagümrük'e Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor.