DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti
Mevlana'nın övdüğü imparator kim?
Türkiye'nin sayılarla röntgeni çekiliyor
Ukrayna'dan ‘suikast’ açıklaması
2021’de şirketlerin yüzde 86,2’si hacklendi; en çok hedef olan sektörler
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil
Çip krizi, 210 milyar dolar ciro kaybına sebep olacak!
İsrail basını: Rusya, ABD ve İsrail ile Suriye’yi görüşmek istiyor
ANALİZ: 'Faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili'
İl il, kuraklık analiz raporları yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı: Tripoliçe Katliamı tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır
G. Afrika faizi sabit bıraktı, Brezilya artırdı
Hamas'tan Batı medyasına ‘Sudan’ yalanlaması
Fransa Savunma Bakanı 'denizaltı krizi' nedeniyle Senato'da yuhalandı
Erdoğan: Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor

TIMETURK / SPOR / Emre Demir resmen Barcelona'da

Emre Demir resmen Barcelona'da

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-09-23 18:50:06
Emre Demir resmen Barcelona'da

Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından, "Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserispor'umuzun göz bebeği Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiye'mize, Barcelona'ya hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Emre Demir'in transferi, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından da "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." paylaşımıyla duyuruldu.

Serbest kalma bedeli 400 milyon avro

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

2021_09_emre

Açıklamada, Kayserispor Kulübünün paylaşımına da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş geldin Emre Demir. Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü 15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu. Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon avro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro olarak belirlendi."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş