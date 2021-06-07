Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı

Fenerbahçe'den kısa bir süre önce ayrılan Emre Belözoğlu, kulübün eski futbolcusu Ümit Özat'a 'FETÖ' suçlamasıyla ilgili dava açtı.

Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan Emre Belözoğlu, daha önce sarı lacivertli ekibin forması giymiş olan Ümit Özat'a bir süre önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtı.

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat'ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat'ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 12 Mayıs 2012'de oynanan Galatasaray maçında yaşananların bir 'FETÖ kumpası' olduğunu söylemiş, "Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin" demişti.

Özat ise bu açıklamaları samimi bulmadığını söyleyerek, "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, Özat'a "Fenerbahçe'nin böyle ‘dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır" diyerek yanıt vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.