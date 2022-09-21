Emre Belözoğlu Kimdir? Emre Belözoğlu Futbolculuk Kariyeri

Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu hangi takımda? Emre Belözoğlu hangi takımın teknik direktörü? Eski milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Emre Belözoğlu Kimdir? Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980; İstanbul'da doğdu. Belözoğlu, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaktadır.2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı. Emre Belözoğlu Futbolculuk Kariyeri Altyapı kariyeri 1987-1990 Yenidoğan Güneşspor

1990-1993 Zeytinburnuspor

1993-1996 Galatasaray Kulüp bilgileri Kulübü İstanbul Başakşehir (teknik direktör) Teknik direktörlük kariyeri 2020-2021 Fenerbahçe (sportif direktör)

2021 Fenerbahçe (geçici)

2021- İstanbul Başakşehir Kulüp Takım İstatistikleri Maç Gol Maç Gol Maç Gol Maç Gol Galatasaray 1996-97 1 0 0 0 0 0 1 0 1997-98 23 2 8 0 2 0 33 2 1998-99 27 2 6 2 3 0 36 4 1999-00 24 5 4 0 13 1 41 6 2000-01 27 4 3 4 11 0 41 8 Toplam 102 13 21 6 29 1 152 20 Internazionale 2001-02 14 0 1 0 6 0 21 0 2002-03 25 3 0 0 12 1 37 4 2003-04 21 0 3 0 6 0 30 0 2004-05 19 0 2 1 6 0 27 1 Toplam 79 3 6 1 30 1 115 5 Newcastle United 2005-06 20 2 4 0 1 0 25 2 2006-07 24 2 2 0 12 1 38 3 2007-08 14 1 3 0 0 0 17 1 Toplam 58 5 9 0 13 1 80 6 Fenerbahçe 2008-09 25 1 6 0 6 1 37 2 2009-10 25 1 8 0 9 1 42 2 2010-11 27 3 1 0 3 2 31 5 2011-12 26 6 2 0 0 0 28 6 Toplam 103 11 17 0 18 4 138 15 Atlético Madrid 2012-13 7 0 3 0 7 1 17 1 Toplam 7 0 3 0 7 1 17 1 Fenerbahçe 2012-13 10 2 2 0 0 0 12 2 2013-14 20 6 1 0 2 0 23 6 2014-15 26 6 2 0 0 0 28 6 Toplam 56 14 5 0 2 0 63 14 İstanbul Başakşehir 2015-16 26 3 2 0 2 0 30 3 2016-17 27 4 5 1 4 1 36 6 2017-18 27 3 1 0 7 2 35 5 2018-19 24 1 1 0 2 0 27 1 Toplam 104 11 9 1 15 3 128 15 Fenerbahçe 2019-20 26 3 0 0 0 0 26 3 Toplam 26 3 0 0 0 0 26 3 Kariyer toplamı 535 60 71 8 124 11 718 79 Kulüp Başarıları FIFA Türkiye FIFA Dünya Kupası Üçüncülük (1): 2002

Avrupa Futbol Şampiyonası Üçüncülük (1): 2008 Galatasaray (12) UEFA Kupası (1): 2000

UEFA Süper Kupası (1): 2000

Süper Lig (4): 1997, 1998, 1999, 2000 İkincilik (1): 2001

Türkiye Kupası (2): 1999, 2000 Finalist (1): 1998

Türkiye Süper Kupası (1): 1997 Finalist (1): 1998

TSYD Kupası: 1997, 1998, 1999 Inter Milan (2) Serie A (1): 2005 İkincilik (1) 2003

Coppa Italia (1): 2005 Newcastle United (1) UEFA Intertoto Kupası (1): 2006 Fenerbahçe (6) Süper Lig (2): 2011, 2014 İkincilik (3): 2010, 2012, 2013

Türkiye Kupası (2): 2012, 2013 Finalist (2): 2009, 2010

Türkiye Süper Kupası (2): 2009, 2014 Finalist (2): 2012, 2013 Atlético Madrid (1) UEFA Süper Kupası (1): 2012 İstanbul Başakşehir Süper Lig İkincilik (2): 2016-17, 2018-19

Türkiye Kupası Finalist (1): 2017 Bireysel Başarıları FIFA 100: 2004

Inter'de yılın futbolcusu: 2002-03

Süper Lig sezonun en iyi futbolcusu: 2009-10

Super Cup: 2011-12

TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015

TFF Yılın Süper 11'i: 2017-18, 2018-19

TFF Yılın Süper Orta Sahası: 2018 .