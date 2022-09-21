Emre Belözoğlu Kimdir? Emre Belözoğlu Futbolculuk Kariyeri
Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu hangi takımda? Emre Belözoğlu hangi takımın teknik direktörü? Eski milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-21 12:44:09
Emre Belözoğlu Kimdir?
Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980; İstanbul'da doğdu. Belözoğlu, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmaktadır.2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.
Emre Belözoğlu Futbolculuk Kariyeri
Altyapı kariyeri
- 1987-1990 Yenidoğan Güneşspor
- 1990-1993 Zeytinburnuspor
- 1993-1996 Galatasaray
Kulüp bilgileri
- Kulübü İstanbul Başakşehir (teknik direktör)
Teknik direktörlük kariyeri
- 2020-2021 Fenerbahçe (sportif direktör)
- 2021 Fenerbahçe (geçici)
- 2021- İstanbul Başakşehir
Kulüp Takım İstatistikleri
Maç Gol Maç Gol Maç Gol Maç Gol
Galatasaray 1996-97 1 0 0 0 0 0 1 0
1997-98 23 2 8 0 2 0 33 2
1998-99 27 2 6 2 3 0 36 4
1999-00 24 5 4 0 13 1 41 6
2000-01 27 4 3 4 11 0 41 8
Toplam 102 13 21 6 29 1 152 20
Internazionale
2001-02 14 0 1 0 6 0 21 0
2002-03 25 3 0 0 12 1 37 4
2003-04 21 0 3 0 6 0 30 0
2004-05 19 0 2 1 6 0 27 1
Toplam 79 3 6 1 30 1 115 5
Newcastle United
2005-06 20 2 4 0 1 0 25 2
2006-07 24 2 2 0 12 1 38 3
2007-08 14 1 3 0 0 0 17 1
Toplam 58 5 9 0 13 1 80 6
Fenerbahçe
2008-09 25 1 6 0 6 1 37 2
2009-10 25 1 8 0 9 1 42 2
2010-11 27 3 1 0 3 2 31 5
2011-12 26 6 2 0 0 0 28 6
Toplam 103 11 17 0 18 4 138 15
Atlético Madrid
2012-13 7 0 3 0 7 1 17 1
Toplam 7 0 3 0 7 1 17 1
Fenerbahçe
2012-13 10 2 2 0 0 0 12 2
2013-14 20 6 1 0 2 0 23 6
2014-15 26 6 2 0 0 0 28 6
Toplam 56 14 5 0 2 0 63 14
İstanbul Başakşehir 2015-16 26 3 2 0 2 0 30 3
2016-17 27 4 5 1 4 1 36 6
2017-18 27 3 1 0 7 2 35 5
2018-19 24 1 1 0 2 0 27 1
Toplam 104 11 9 1 15 3 128 15
Fenerbahçe
2019-20 26 3 0 0 0 0 26 3
Toplam 26 3 0 0 0 0 26 3
Kariyer toplamı 535 60 71 8 124 11 718 79
Kulüp Başarıları
FIFA
Türkiye
- FIFA Dünya Kupası Üçüncülük (1): 2002
- Avrupa Futbol Şampiyonası Üçüncülük (1): 2008
Galatasaray (12)
- UEFA Kupası (1): 2000
- UEFA Süper Kupası (1): 2000
- Süper Lig (4): 1997, 1998, 1999, 2000 İkincilik (1): 2001
- Türkiye Kupası (2): 1999, 2000 Finalist (1): 1998
- Türkiye Süper Kupası (1): 1997 Finalist (1): 1998
- TSYD Kupası: 1997, 1998, 1999
Inter Milan (2)
- Serie A (1): 2005 İkincilik (1) 2003
- Coppa Italia (1): 2005
Newcastle United (1)
- UEFA Intertoto Kupası (1): 2006
Fenerbahçe (6)
- Süper Lig (2): 2011, 2014 İkincilik (3): 2010, 2012, 2013
- Türkiye Kupası (2): 2012, 2013 Finalist (2): 2009, 2010
- Türkiye Süper Kupası (2): 2009, 2014 Finalist (2): 2012, 2013
Atlético Madrid (1)
- UEFA Süper Kupası (1): 2012
İstanbul Başakşehir
- Süper Lig İkincilik (2): 2016-17, 2018-19
- Türkiye Kupası Finalist (1): 2017
Bireysel Başarıları
- FIFA 100: 2004
- Inter'de yılın futbolcusu: 2002-03
- Süper Lig sezonun en iyi futbolcusu: 2009-10
- Super Cup: 2011-12
- TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015
- TFF Yılın Süper 11'i: 2017-18, 2018-19
- TFF Yılın Süper Orta Sahası: 2018
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