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TIMETURK / SPOR / Emir Ortakaya, Fenerbahçe'de

Emir Ortakaya, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

13 Saat Önce
2021-08-07 19:31:32
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'de

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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