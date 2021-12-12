DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kurum: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!
Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Artuk Bey'in damadının mezar yeri belirlendi
Kassanov: Bizi savaş bölgelerinden Türkiye kurtardı
Elon Musk’ın yeni saç modeli tesla hisselerinde düşüşe neden oldu
Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Asgari ücret 5 bin lira olur mu?
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını HD olarak canlı izle!
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı
'The Ever Given' tekrar Süveyş Kanalı’nda
Oda TV'de sürpriz ayrılık
2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?
İsrail ile BAE arasında bir ilk! Bennett ziyaret edecek
Niğde Anadolu FK yönetimi Çorum FK maçının yayınlanmasına izin vermedi!

TIMETURK / SPOR / Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı

Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı

Elon Musk'ın 26 yıl önce öğretmen asistanlığı yaparken not verdiği bir kağıt, kağıdın sahibi tarafından bulundu. Bunca yıldır saklanan kağıt, yakın zamanda açık artırmada binlerce dolara satıldı.

51 Dakika Önce
2021-12-12 14:37:31
Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı

Yakın zamanda Elon Musk'ın öğrencilik zamanından kalma bir belge ortaya çıktı ve açık artırmaya verildi. Söz konusu belge, bir öğrencinin Musk tarafından incelenip notlanan sınav kağıdıydı.

Elon Musk bu kağıda not verdiği sırada öğrenciliğini sürdürmenin yanı sıra öğretmen asistanlığı da yapıyordu. 1995'ten kalma olup Musk'ın ‘tasvip etmediği' bu kağıt, yakın zamanda 7 bin 753 dolara satıldı.

Musk kağıttan puan kırmıştıc47157a52976931eb77c2ba482a7786267f9bc7c

Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi'ndeyken ekonomi ve fizik alanında diploma peşinde koşmanın dışında bol bol sınav kağıdı inceleyip not verdi. Zira kendisi, Profesör Myles Bass'in asistanlığını da yapıyordu. Her zamanki gibi sınav kağıtlarını inceleyen Musk, 1995'te incelediği söz konusu kağıtta öğrenci tarafından düşülmüş bir notu fark etti. Notta öğretmen ve öğrenci arasında olan bir şaka yer alıyordu. Musk ise sınav kağıdına ek bir şey yazılmaması gerektiği için öğrencinin 2 puanını kırdı.

Kağıdın sahibi Brian Thomas ise oğluyla birlikte garajında eski yıllıklarını ararken bu kağıdı buldu. Sınav kağıdını saklama sebebi, kağıdın 2010'da ölen hocası Bass'ten anısı olmasıydı. Ancak Thomas, kağıdı bulduktan sonra onu Boston'daki RR Müzayede Evi'ne teslim etti. Elon Musk'ın not verdiği sınav kağıdı, burada 7 bin 753 dolara; yani 107 bin 600 TL'ye satıldı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş