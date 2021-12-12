Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı

Elon Musk'ın 26 yıl önce öğretmen asistanlığı yaparken not verdiği bir kağıt, kağıdın sahibi tarafından bulundu. Bunca yıldır saklanan kağıt, yakın zamanda açık artırmada binlerce dolara satıldı.

Yakın zamanda Elon Musk'ın öğrencilik zamanından kalma bir belge ortaya çıktı ve açık artırmaya verildi. Söz konusu belge, bir öğrencinin Musk tarafından incelenip notlanan sınav kağıdıydı.

Elon Musk bu kağıda not verdiği sırada öğrenciliğini sürdürmenin yanı sıra öğretmen asistanlığı da yapıyordu. 1995'ten kalma olup Musk'ın ‘tasvip etmediği' bu kağıt, yakın zamanda 7 bin 753 dolara satıldı.

Musk kağıttan puan kırmıştı

Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi'ndeyken ekonomi ve fizik alanında diploma peşinde koşmanın dışında bol bol sınav kağıdı inceleyip not verdi. Zira kendisi, Profesör Myles Bass'in asistanlığını da yapıyordu. Her zamanki gibi sınav kağıtlarını inceleyen Musk, 1995'te incelediği söz konusu kağıtta öğrenci tarafından düşülmüş bir notu fark etti. Notta öğretmen ve öğrenci arasında olan bir şaka yer alıyordu. Musk ise sınav kağıdına ek bir şey yazılmaması gerektiği için öğrencinin 2 puanını kırdı.

Kağıdın sahibi Brian Thomas ise oğluyla birlikte garajında eski yıllıklarını ararken bu kağıdı buldu. Sınav kağıdını saklama sebebi, kağıdın 2010'da ölen hocası Bass'ten anısı olmasıydı. Ancak Thomas, kağıdı bulduktan sonra onu Boston'daki RR Müzayede Evi'ne teslim etti. Elon Musk'ın not verdiği sınav kağıdı, burada 7 bin 753 dolara; yani 107 bin 600 TL'ye satıldı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.