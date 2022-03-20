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Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-20 12:50:10
Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçını canlı izle! CANLI

TFF 3.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçı 20 Mart Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.

Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçı TRT Kurdi'den canlı izlenebilecek.

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