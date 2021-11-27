Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 14.haftasında Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 14.haftasında Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 3. Lig 14. haftasında Elazığspor ile Belediye Kütahyaspor maçı canlı izle, Elazığspor Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Elazığspor – Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. Grup Elazığspor – Belediye Kütahyaspor 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13.00'da

Müsabaka herhangi bir kanalın canlı yayın akışında bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından canlı yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.