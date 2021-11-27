DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milli İHA ANKA'dan ihracatta büyük başarı
Fatih Erbakan: Böyle giderse eski Türkiye’yi mumla ararız
Bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maçları
Alanya Kestelspor - 68 Aksaray maçı canlı yayın!
Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması
Hollanda'da yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yüzde 100 zam talebi
2022 MTV zammı ne kadar olacak? 2022 MTV motor ve araç yaşına göre ne kadar olacak?
İsmet Özel: Türkler tarih sahnesindeki yerlerini Allah’ın askerleri olduklarını kavradıkları kadar aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Mustafa Denizli'nin çifte mutluluğu
2022 trafik cezaları ne kadar? Hız sınırı (Radar) cezası, kırmızı ışık cezası, hatalı park cezası 2022'de ne kadar olacak?
Akhisarspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / SPOR / Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 14.haftasında Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-11-27 11:21:15
Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 14.haftasında Elazığspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Belediye Kütahyaspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

TFF 3. Lig 14. haftasında Elazığspor ile Belediye Kütahyaspor maçı canlı izle, Elazığspor Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Elazığspor – Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. Grup Elazığspor – Belediye Kütahyaspor 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13.00'da

Müsabaka herhangi bir kanalın canlı yayın akışında bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından canlı yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş