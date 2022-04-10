Elazığspor - Batman Petrolspor maçını canlı izle! 3.Lig
TFF 3.Lig'in 30.haftasında lider Batman Petrolspor, Elazığspor'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek için arama motorlarından hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Elazığspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-10 12:49:38
TFF 3.Lig'in 30.haftasında lider Batman Petrolspor, Elazığspor'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek için arama motorlarından hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan Elazığspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Elazığspor - Batman Petrolspor maçı hangi gün ve saatte?
Elazığspor - Batman Petrolspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Elazığspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Elazığspor - Batman Petrolspor maçı Kanal 23'ten canlı olarak yayınlanacak. Kanal 23 uydu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. .
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