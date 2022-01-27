Ekvador - Brezilya maçını donmadan HD olarak canlı izle!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador kendi sahasında Brezilya'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?