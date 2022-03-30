Ekvador - Arjantin maçını canlı izle! Güney Amerika Elemeleri
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Arjantin, Ekvador'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ekvador - Arjantin maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-30 00:16:51
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Arjantin, Ekvador'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ekvador - Arjantin maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Ekvador - Arjantin maçı bu gece yarısı saat 02:30'da oynanacak.
Ekvador - Arjantin maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Ekvador - Arjantin maçı Nesine.com izlenebilecek. .
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