Ekvador - Arjantin maçını canlı izle! Güney Amerika Elemeleri

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Arjantin, Ekvador'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ekvador - Arjantin maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?