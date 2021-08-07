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TIMETURK / SPOR / Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

13 Saat Önce
2021-08-07 19:36:51
Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin avro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin avro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından ise "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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