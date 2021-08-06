DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / SPOR / Ekran Klasiği “%100 Futbol” TRT Spor’da

Ekran Klasiği “%100 Futbol” TRT Spor’da

Türkiye’nin spor ekranı TRT Spor, yeni sezona damga vuracak bir programla giriyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyurdu.

9 Saat Önce
2021-08-06 12:16:22
Ekran Klasiği “%100 Futbol” TRT Spor’da

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bir ekran klasiği ve futbol yorum programlarının referans programı “%100 Futbol”, TRT Spor ekranlarında yeniden futbolseverlerle buluşuyor.

Haftanın üç günü karşılaşmaların devre arası ve bitiminde futbol tutkunlarını bilgilendirecek olan Rıdvan Dilmen, Süper Lig özetleriyle birlikte futbolseverler adına merak edilen her soruya cevap bulacak. Rıdvan Dilmen TRT Spor'daki “%100 Futbol” programının dışında Milli maç yayınlarında da yorumcu olarak yer alacak.

TRT Genel Müdürü Sobacı ilk kez açıkladı

Yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise, “TRT Spor yeni sezona, damga vuracak bir program ile giriyor. "%100 futbol" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak” ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon ile “%100 Futbol” haftanın üç günü TRT Spor ekranlarında olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş