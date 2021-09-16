Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'da Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Exxen'den yayınlanacak olan bu karşılaşma şifresiz mi, saat kaçta?
2021-09-16 20:12:58
Dijital yayın platformu EXXEN TV üzerinden yayınlanacak olan Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı binlerce taraftar ve futbolseverin şimdiden gündemindeki yerini aldı. 22.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi D grubu müsabakasından sarı kanaryalar galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. EXXEN TV üzerinden dev maçı izlemek isteyenler UEFA Avrupa Ligi D grubu Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı.
İEINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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