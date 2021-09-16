DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bina hasarını tespit ve bildirme yöntemi
TOKİ millet bahçelerinde bisiklet yol ve parkurlarını da yapacak
İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
Çilek yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Aracınızın aküsü ne zaman ve neden biter?
Zeynal Mammadli : “Ayakkabı boyacısı işini akıllıca yaparsa sonunda bir ayakkabı fabriki mutlaka yapar ”
PFDK'den Trabzonspor ve Alanyaspor'a para cezası
Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Bahçeli'den ‘semazen’ tepkisi: Be hey utanmazlar!
Diyarbakır namaz vakitleri
Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildi
Moderna ve Pfizer: Aşımız etkinliğini yitiriyor, üçüncü doz gerekli
Ajda Pekkan Yakar Geçerim şarkısının sözleri
Sınavda başarılı olmak için okunması gereken dualar nelerdir?

TIMETURK / SPOR / Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'da Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Exxen'den yayınlanacak olan bu karşılaşma şifresiz mi, saat kaçta?

2 Saat Önce
2021-09-16 20:12:58
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Dijital yayın platformu EXXEN TV üzerinden yayınlanacak olan Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı binlerce taraftar ve futbolseverin şimdiden gündemindeki yerini aldı. 22.00'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi D grubu müsabakasından sarı kanaryalar galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. EXXEN TV üzerinden dev maçı izlemek isteyenler UEFA Avrupa Ligi D grubu Eintracht Frankfurt Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı.

İEINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş