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Efsane futbolcu Cantona'dan Filistin’e destek!

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

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15.05.2021 18:27:41
Efsane futbolcu Cantona'dan Filistin’e destek!

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

cantona-palestine

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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