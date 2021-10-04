eFootball 2022'deki hatalar gündem oldu! Kanomi’den özür mesajı

Konami, popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çok sayıda eleştiri alması karşısında özür diledi.

eFootball 2022'deki hatalı yüz animasyonları sosyal medyada epey konuşuldu. Özellikle Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldız isimlerde de bu hata görüldü. T24'ün aktardığına göre, Konami bu durum için özür diledi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme ile sorunu çözeceklerini aktardı.

Konami kısa süre önce çıkan sürümün erken erişim tarzında olacağını belirtmişti. Oyun, tam sürümüne ilerleyen aylarda kavuşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.