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TIMETURK / SPOR / Edin Visca Trabzonspor'da

Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

40 Dakika Önce
2022-01-05 16:43:57
Edin Visca Trabzonspor'da

Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca transferini resmiyete döktü. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. Toplantı sonrası el sıkışan Ağaoğlu ve Gümüşdağ, KAP açıklaması sonrası Visca ile birlikte kameraların karşısına geçti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya geldi. Taraflar transfer konusunda anlaştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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