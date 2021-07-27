Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli? Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Milli Voleybol takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eda Erdem'in kim olduğu merak ediliyor. Eda Erdem'in hangi takımda oynadığı ve nereli olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başladı. İşte Milli Voleybolcu Eda Erdem'in hayatı ve biyografisi...

Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli? Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Milli Voleybol takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eda Erdem'in kim olduğu merak ediliyor. Eda Erdem'in hangi takımda oynadığı ve nereli olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başladı. İşte Milli Voleybolcu Eda Erdem'in hayatı ve biyografisi...

Tokyo 2020 Olimpiyat'larında göstediği performans sonrası herkesin ilgisini çeken Eda Erdem'in kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. A Mill Voleybol Takımı ile bir çok maça çıkan ve sayısız başarılara imza atan Eda Erdem Tokyo'da da performansından söz ettiriyor.

Eda Erdem kimdir?

Eda Erdem 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eda Erdem orta blokta oynayan Türk voleybolcudur. Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım kaptanı olan Eda Erdem aynı zamanda Fenerbahçe Opet Takımının da kaptanıdır.

Eda Erdem, voleybol kariyerine 2000 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükselmeyi başardı.

Eda Erdem 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde halen forma giymektedir.

2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyen Eda Erdem, Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Eda Erdem, o yıldan beridir sarı lacivertli kulübün formasını giymektedir.

Eda Erdem, hem Fenerbahçe'de hem de Milli takımda kaptanlık yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.