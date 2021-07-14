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TIMETURK / SPOR / e-Futbol Milli Takımı’nın eEuro2021 macerası başlıyor

e-Futbol Milli Takımı’nın eEuro2021 macerası başlıyor

Turkcell’in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımımız, eEuro2021’de şampiyonluk arıyor.

2 Saat Önce
2021-07-14 16:37:54
e-Futbol Milli Takımı’nın eEuro2021 macerası başlıyor

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Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımımız, eEuro2021'de şampiyonluk arıyor.

8-10 Temmuz'da online olarak gerçekleştirilecek eEuro2021'e 16 takım katılacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Erman Gökdemir ve Emir Ünal'dan oluşan eMilli Takımımız, A Grubu'nda Sırbistan, Polonya ve Karadağ ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar maçlarını Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki eFutbol alanında oynayacak. eMilli Takımımız ilk maçında 8 Temmuz günü Perşembe Sırbistan ile TSİ 13.00'de karşı karşıya gelecek.

Milliler, grubundaki ilk maçını kazanması halinde aynı gün TSİ 16:20'de ise çeyrek finale kalmak için Polonya-Karadağ mücadelesinin galibi ile ikinci maçını oynayacak.

e-Futbol Milli Takımımız'ın eEuro2021'deki tüm maçlarının heyecanı Twitch.tv/TFF1923 ve TFF Youtube kanalında yaşanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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