Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de lider Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Şile Yıldızspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?