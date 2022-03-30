Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de lider Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Şile Yıldızspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-03-30 12:14:29
TFF 3.Lig'de lider Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Şile Yıldızspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayın olmayacaktır. .
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