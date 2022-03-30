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Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de lider Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Şile Yıldızspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

26 Dakika Önce
2022-03-30 12:14:29
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de lider Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Şile Yıldızspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı bugün saat 14:00'da oynanacak.

Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayın olmayacaktır. .

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