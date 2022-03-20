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Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 3.Lig'de lider durumda bulunan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Siirt İÖİ'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

21 Dakika Önce
2022-03-20 12:13:48
Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 3.Lig'de lider durumda bulunan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Siirt İÖİ'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.

Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir?

Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı facebook üzerinden yayın yapan Oksijen Tv'den yayınlanması bekleniyor. .

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