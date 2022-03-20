Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 3.Lig'de lider durumda bulunan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Siirt İÖİ'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?