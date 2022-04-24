Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Kalecik FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-04-24 14:12:18
TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Kalecik FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Kalecik FK maçı hangi gün ve saatte?
Düzcespor - Kalecik FK maçı 24 Nisan Pazar günü saat 15:00'da oynanacak.
Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Kalecik FK maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Bu yüzden canlı yayınlanmayacaktır. Bir diğer alternatif izleme imkanı ise kulüplerin sosyal medya hesaplarıdır. .
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