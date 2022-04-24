Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Kalecik FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Düzcespor - Kalecik FK maçı canlı yayınlanacak mı?