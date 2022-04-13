Düzcespor - İskendurunspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 34.hafta maçı dev bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Düzcespor kendi saha ve taraftarı önünde en yakın takipçisi İskendurunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu mücadelenin televizyon ve dijital paltformlardan yayınlanıp yayınlanmayacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı? Düzcespor - İskendurunspor maçı canlı nasıl izlenir?